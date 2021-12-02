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सुजीत कुमार पटेल के अनुसार, उनके मोबाइल पर दो अलग-अलग नंबरों से फोन आया। कॉल करने वालों ने खुद को बजाज फाइनेंस का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके पहले से चल रहे लोन पर 14 लाख 19 हजार 833 रुपये का टॉपअप ऑफर है। इससे ब्याज दर और अन्य खर्च कम हो जाएंगे। आरोपियों के बताए तरीके से उन्होंने अपने एसबीआई खाते में रकम मंगाई। बाद में पता चला कि नए लोन की ब्याज दर पहले से अधिक है। इस पर उन्होंने फोन करने वालों से संपर्क कर लोन बंद कराने की बात कही। आरोपियों ने पूरी रकम वापस भेजने पर लोन बंद कराने का भरोसा दिया।इसके बाद उनके बताए तीन बैंक खातों में रुपये जमा करा दिए। पहले खाते में जो राजन मौर्या के नाम से था। उसमें 10 लाख 50 हजार, प्रिंस कुमार नाम के दूसरे खाते में दो लाख 70 हजार और पूजा झा के नाम से तीसरे खाते में 96 हजार 500 रुपये भेजे। इस तरह कुल 14 लाख 16 हजार 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम भेजने के बाद आरोपियों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। लोन भी बंद नहीं हुआ। छानबीन करने पर ठगी का पता चला। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद साइबर क्राइम थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। साइबर सेल प्रभारी विनोद मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।