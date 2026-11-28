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खेतासराय। खुदौली गांव में बृहस्पतिवार की रात करीब 11:30 बजे चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक पार कर दी। शुक्रवार की सुबह खोजबीन के दौरान बाइक घर के पास एक बाग में जली हुई मिली। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच किया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़ित अमन सिंह का आरोप है कि गुरुवार की रात 11:30 बजे उन्होंने सुपर स्पलेंडर बाइक घर के बाहर बरामदे में खड़ी की थी। इसके बाद वह सोने चले गए। शुक्रवार की सुबह बाइक गायब देख परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पुलिस मामले की जांच की जा रही है।