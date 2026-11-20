विज्ञापन

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध जौनपुर और गाजीपुर के 380 महाविद्यालयों में चल रही परीक्षाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब प्रश्नपत्र खोलने की प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी होगी। प्रत्येक कक्ष में कम से कम दो वॉयस रिकॉर्डर युक्त कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। रिकॉर्डिंग 60 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। शुक्रवार को कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह के साथ विश्वविद्यालय परिसर स्थित सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैमरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों जनपदों में परीक्षाएं तीन पालियों में आयोजित हो रही हैं। प्रथम पाली में बीएससी प्रथम सेमेस्टर के हेल्थ केयर मैनेजमेंट और एमए म्यूजिक प्रथम सेमेस्टर के तबला एवं गायन विषय की परीक्षाएं हुईं। दूसरी पाली में बीए तृतीय सेमेस्टर के अंग्रेजी विषय की परीक्षा 278 केंद्रों पर आयोजित की गई। तीसरी पाली में बीए पंचम सेमेस्टर के संस्कृत एवं म्यूजिक, बीएससी पंचम सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी और एमकॉम के कॉमर्स विषय की परीक्षाएं हुईं। कुलपति ने परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी से सतत निगरानी परीक्षा व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निगरानी समिति के संयोजक प्रो. प्रमोद कुमार यादव, नियंत्रण कक्ष प्रभारी करुणा निराला और उनकी टीम व्यवस्था का संचालन कर रही है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह के आदेश के अनुसार, प्रश्नपत्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में केंद्राध्यक्ष और दो कक्ष निरीक्षकों के हस्ताक्षर के बाद ही खोले जाएंगे। परीक्षा की निगरानी वॉयस रिकॉर्डर युक्त कैमरों से होगी और रिकॉर्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी।