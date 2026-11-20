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धर्मापुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के चक मुस्तफाबाद गांव में स्कॉर्पियो से रौंदकर तीन लोगों की हत्या के मामले में घटना के तीसरे दिन भी मुख्य आरोपी राम यादव सहित पांच नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल ने बताया कि सभी आरोपी घर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश देने का दावा कर रही है। साथ ही आरोपी के घर पहरा दे रही है। हादसे में आरोपी राम यादव की चाची इंदु देवी (40) और चचेरे भाई अमित यादव (20) की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर रूप से घायल उसके दादा राजदेव यादव (75) ने बुधवार की रात में वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ दिया। बृहस्पतिवार की रात में सभी का राम घाट पर अंतिम संस्कार किया गया था। मामले में मृतका इंदु देवी के पति मनोज यादव की तहरीर पर पुलिस ने राम यादव, उसके भाई विजय यादव, मां इंद्रावती देवी सहित पांच लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है।