किसानों को समय से बीज और खाद उपलब्ध कराएं : डीएम

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जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रबी अभियान की तैयारियों एवं रणनीतियों के संबंध में कृषि एवं संबंधित विभागों की एक बैठक हुई। समय से बीज खाद एवं कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि रबी सीजन के पहले किसानों की समस्याओं के संबंध में तैयारी होती रहती है। किसानों को समय से बीज खाद एवं कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर वितरण कराया जाए। क्रय केंद्रों के माध्यम से धान खरीद के लिए जनपद में कुल 161 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसान भाई अपनी धान की फसल बिक्री कर एमएसपी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में उर्वरक एवं बीजों की उपलब्धि सुनिश्चित कराई जाए, नहरों के सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण कराया जाए। जनपद कृषि क्षेत्र के लिए धनी जनपद है जो भी कमी है समय से पूर्ण कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान पंजीकरण पूर्ण कराया जाए ताकि किसानों को संबंधित योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि बीजों एवं उर्वरकों की दुकानों के नियमित निगरानी करते हुए गुणवत्ता युक्त एवं सत्यापित बीजों एवं गुणवत्ता युक्त उर्वरक तथा कृषि रक्षा रसायनों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, ताकि शासन से जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं किसान प्राप्त कर सकें। इस मौके पर उप कृषि निदेशक डॉ. अश्वनी कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह, जिला उद्यान अधिकारी डॉ. सीमा सिंह राणा, भूमि संरक्षण अधिकारी कमलजीत सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. रमेश चंद्र यादव उपस्थित रहे।