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जौनपुर। जनपद के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के जौनपुर आगमन पर शनिवार को भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह ने उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक गतिविधियों और जनपद के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। कृपाशंकर सिंह ने ऊर्जा मंत्री के आगमन पर प्रसन्नता जताते हुए जनपद के विकास कार्यों को गति देने की अपेक्षा की। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह प्रिंशु, जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, महामंत्री पीयूष गुप्ता, सुधांशु सिंह, सुनील यादव सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।