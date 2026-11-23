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हिमांशु सिंह एनएच सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों की देखरेख और मरम्मत का काम करते थे। वह मशीन की मरम्मत के सिलसिले में चंदवक जा रहे थे। इसी दौरान बादशाही बाजार में मंदिर के सामने सुल्तानपुर डिपो की रोडवेज बस से उनकी बुलेट की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बुलेट क्षतिग्रस्त हो गई। हिमांशु तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। परिवार में शादी की बातचीत चल रही थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बस को कब्जे में लेने के साथ ही चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

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खेतासराय। बादशाही बाजार में मंदिर के सामने सोमवार को रोडवेज बस और बुलेट की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार देवरिया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के खुखुंदू गांव निवासी हिमांशु सिंह (32) घायल हो गए। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।