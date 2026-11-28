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पीड़ित महेंद्र का कहना है कि काफी दूर पैदल चलने के बाद एक चौराहे पर मिले अनजान व्यक्ति के मोबाइल से उन्होंने बहनोई छोटू साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पीड़ित से लंबी पूछताछ की। महेंद्र की शिकायत सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। शुरू में संदेह होने पर काफी सवाल जवाब हुआ। पुलिस ने लूटे गए सोने की रसीद उपलब्ध कराने के लिए कहा तो महेंद्र ने रिश्तेदार के जरिये रसीदें मंगवाकर सौंप दी।वारदात का राजफाश करने के बाद पुलिस ने जीएसटी विभाग को सूचना दी। विभाग के अधिकारियों ने भी सराफ से जानकारी ली। उपलब्ध कराईं रसीदों की छानबीन की जा रही है। एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली बसंथ कुमार के मुताबिक आरोपियों से बरामद सोना ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर महेंद्र सोना वापस ले सकेंगे।सराफ ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने बस से उतारने के बाद उन्हें कार में बिठाया। काफी देर तक घुमाने के बाद सोने से भरा बैग छीनकर दूसरी गाड़ी में सवार साथियों को दे दिया। पीड़ित ने कहा कि बैग में सोना है। बैग न लें और उसे थाने लेकर चलें। इस पर आरोपियों ने कहा कि बैग थाने ही भेज रहे हैं। इसके कुछ देर बाद आरोपियों ने बोला कि तुम्हारे बारे में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी। तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, भाग जाओ।घटना के बाद महेंद्र और उनके बहनोई ने जौनपुर के कई सराफ को फोन किए। उन्होंने बताया कि जौनपुर की पुलिस सोने से भरा बैग लेकर चली गई है। पीड़ित ने व्यापारियों से संबंधित थाने के बारे में पता लगाने के लिए कहा। कई थानों में व्यापारियों ने बात की पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बाद संदेह गहराया तो सराफ ने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया।