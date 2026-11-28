Jaunpur News: मोबाइल फोन छीना, जेब से नकदी भी निकाली... ताकि भटकता रहे सराफ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:04 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:04 AM IST
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ज्ञान बिहारी मिश्र लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में सोना लूटने के आरोपी पुलिसकर्मियों ने पश्चिम बंगाल के सराफ महेंद्र दास को जौनपुर पुलिस के रूप में अपना परिचय दिया था। सोने की तस्करी करने का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने सड़क किनारे उतारने के बाद उनका मोबाइल फोन छीन लिया। इसके साथ ही जेब में खर्च के लिए रखे 15 हजार रुपये भी निकाल लिए, ताकि वह भटकते रहें।
पीड़ित महेंद्र का कहना है कि काफी दूर पैदल चलने के बाद एक चौराहे पर मिले अनजान व्यक्ति के मोबाइल से उन्होंने बहनोई छोटू साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पीड़ित से लंबी पूछताछ की। महेंद्र की शिकायत सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। शुरू में संदेह होने पर काफी सवाल जवाब हुआ। पुलिस ने लूटे गए सोने की रसीद उपलब्ध कराने के लिए कहा तो महेंद्र ने रिश्तेदार के जरिये रसीदें मंगवाकर सौंप दी।
वारदात का राजफाश करने के बाद पुलिस ने जीएसटी विभाग को सूचना दी। विभाग के अधिकारियों ने भी सराफ से जानकारी ली। उपलब्ध कराईं रसीदों की छानबीन की जा रही है। एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली बसंथ कुमार के मुताबिक आरोपियों से बरामद सोना ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर महेंद्र सोना वापस ले सकेंगे।
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तुम्हें छोड़ रहे हैं भाग जाओ
सराफ ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने बस से उतारने के बाद उन्हें कार में बिठाया। काफी देर तक घुमाने के बाद सोने से भरा बैग छीनकर दूसरी गाड़ी में सवार साथियों को दे दिया। पीड़ित ने कहा कि बैग में सोना है। बैग न लें और उसे थाने लेकर चलें। इस पर आरोपियों ने कहा कि बैग थाने ही भेज रहे हैं। इसके कुछ देर बाद आरोपियों ने बोला कि तुम्हारे बारे में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी। तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, भाग जाओ।
जौनपुर के व्यापारियों से लेते रहे जानकारी
घटना के बाद महेंद्र और उनके बहनोई ने जौनपुर के कई सराफ को फोन किए। उन्होंने बताया कि जौनपुर की पुलिस सोने से भरा बैग लेकर चली गई है। पीड़ित ने व्यापारियों से संबंधित थाने के बारे में पता लगाने के लिए कहा। कई थानों में व्यापारियों ने बात की पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बाद संदेह गहराया तो सराफ ने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया।
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पीड़ित महेंद्र का कहना है कि काफी दूर पैदल चलने के बाद एक चौराहे पर मिले अनजान व्यक्ति के मोबाइल से उन्होंने बहनोई छोटू साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पीड़ित से लंबी पूछताछ की। महेंद्र की शिकायत सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। शुरू में संदेह होने पर काफी सवाल जवाब हुआ। पुलिस ने लूटे गए सोने की रसीद उपलब्ध कराने के लिए कहा तो महेंद्र ने रिश्तेदार के जरिये रसीदें मंगवाकर सौंप दी।
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वारदात का राजफाश करने के बाद पुलिस ने जीएसटी विभाग को सूचना दी। विभाग के अधिकारियों ने भी सराफ से जानकारी ली। उपलब्ध कराईं रसीदों की छानबीन की जा रही है। एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली बसंथ कुमार के मुताबिक आरोपियों से बरामद सोना ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर महेंद्र सोना वापस ले सकेंगे।
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तुम्हें छोड़ रहे हैं भाग जाओ
सराफ ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने बस से उतारने के बाद उन्हें कार में बिठाया। काफी देर तक घुमाने के बाद सोने से भरा बैग छीनकर दूसरी गाड़ी में सवार साथियों को दे दिया। पीड़ित ने कहा कि बैग में सोना है। बैग न लें और उसे थाने लेकर चलें। इस पर आरोपियों ने कहा कि बैग थाने ही भेज रहे हैं। इसके कुछ देर बाद आरोपियों ने बोला कि तुम्हारे बारे में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी। तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, भाग जाओ।
जौनपुर के व्यापारियों से लेते रहे जानकारी
घटना के बाद महेंद्र और उनके बहनोई ने जौनपुर के कई सराफ को फोन किए। उन्होंने बताया कि जौनपुर की पुलिस सोने से भरा बैग लेकर चली गई है। पीड़ित ने व्यापारियों से संबंधित थाने के बारे में पता लगाने के लिए कहा। कई थानों में व्यापारियों ने बात की पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बाद संदेह गहराया तो सराफ ने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया।