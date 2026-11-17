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उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विकास के लिए सरकार ने जितना धन अवमुक्त किया है, उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। किसानों को सम्मान निधि के साथ खाद-बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व विधायक ने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 325 से अधिक सीटें जीतने का दावा भी किया।

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जौनपुर/ जफराबाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक डॉ. हरेंद्र प्रताप सिंह ने एमएलसी चुनाव में पार्टी की हार के लिए अपने ही लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की वजह पार्टी के लोगों की लापरवाही रही। वहीं, राजस्व विभाग में जमीन संबंधी मामलों में बरती जा रही लापरवाही को भी गलत बताया। वह सोमवार को शहर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।