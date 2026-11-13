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Jaunpur News: 64 प्रकार के फलों से सजे छठ के बाजार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी आए फल

Fri, 13 Nov 2026 11:54 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:54 PM IST
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Chhath market adorned with 64 types of fruits, including fruits from Australia and New Zealand
छठ पूजा को लेकर फलों की खरीदारी करती महिलाएं। संवाद
जौनपुर। डाला छठ पर इस बार बाजार देसी-विदेशी फलों की खुशबू से महक रहा है। छठी मइया को अर्पित किए जाने वाले फलों में बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी भागीदारी है। फल कारोबारी अजीत सोनकर, राजू सोनकर, अस्लम कुरैशी, सूरज सोनकर आदि ने बताया कि अलग-अलग प्रदेशों और देशों से कुल 64 प्रकार के फल बाजार में आए हैं। इनकी विविधता ने पर्व की रौनक बढ़ा दी है। शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो गई। व्रती महिलाओं ने स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लिया। शनिवार को खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। रविवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा। डीएम-एसपी ने घाटों का निरीक्षण कर सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग और भीड़ प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। केराकत और जफराबाद में भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं।
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