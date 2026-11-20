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उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन समन्वय बनाकर महिलाओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करें। पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं और उनके बच्चों को भरण-पोषण, सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता का लाभ दिलाया जाए। महिला किसानों को केसीसी और फसल बीमा योजनाओं से जोड़ने तथा बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया। बैठक में विभागीय आंकड़ों और प्रस्तुतिकरण पर असंतोष जताते हुए उन्होंने दो से तीन दिन में आयोग के निर्धारित प्रारूप पर अद्यतन रिपोर्ट मांगी। बीट पुलिसिंग और यूपी-112 के माध्यम से महिलाओं से संवाद बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, एसपी डॉ. यशवीर सिंह, आयोग की सदस्य अर्चना मिश्रा और सीडीओ नरेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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जौनपुर। महिलाओं की जमीन और संपत्ति पर अवैध कब्जे, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायतों के निस्तारण के लिए थानों और तहसीलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया।