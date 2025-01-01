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प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि ताखा पश्चिम गांव में 27 नवंबर की शाम को रास्ते के लिए विवाद हुआ था। इसी रंजिश में रात करीब 10 बजे आरोपितों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में आशा देवी के जेठ त्रिवेणी और उनकी पुत्री रागिनी घायल हो गई थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। एसआई अजय कुमार सिंह ने रविवार की दोपहर गांव में दबिश देकर धीरेंद्र चतुर्वेदी, अश्वनी चतुर्वेदी, अजीत चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी और आदेश चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आदेश चतुर्वेदी की निशानदेही पर उसके घर के बरामदे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडा बरामद किया। धीरेंद्र चतुर्वेदी के खिलाफ साल 2015 में भी हत्या से संबंधित प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सभी आरोपितों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया।

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शाहगंज। रास्ते के लिए शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने रात में घर में घुसकर कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर दिया। घटना में दो लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने रविवार को पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और डंडा भी बरामद किया गया।