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सिकरारा। जौनपुर-रायबरेली राजमार्ग पर बक्शा थाना क्षेत्र के फतेहगंज बाजार के पास शुक्रवार की सुबह नीलगाय कार से टकरा गई। हादसे में नीलगाय मर गई। कार क्षतिग्रस्त हो गई। एयरबैग खुलने और सीट बेल्ट लगाने के कारण चालक सुरक्षित बच गया। बलुआ घाट निवासी परवेज (65) ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे वह मछलीशहर से घर लौट रहे थे। फतेहगंज बाजार के पास मां शक्ति पेट्रोलियम के नजदीक अचानक तेज रफ्तार से दौड़ती हुई नीलगाय उनकी कार से टकराकर गई। चालक ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने उन्हें पीएचसी ले गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने स्वस्थ होने पर छोड़ दिया। थाना प्रभारी प्रशांत सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया गया है। नीलगाय के शव को सड़क से हटवाया गया।