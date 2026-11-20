Jaunpur News: जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, महिला की हत्या, दो बेटे और पोती घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:13 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:13 PM IST
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सुजानगंज। सुल्तानपुर गांव की ठाकुर बस्ती में शुक्रवार को दोपहर में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोपियों ने लाठी-डंडे और सरिया से वार कर हीरावती देवी (72) की हत्या कर दी गई। वहीं, उनके दो बेटे और पौती घायल हैं। तीनों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने बताया कि मृतक के बेटे रमेश सिंह ने नामजद तहरीर दी है। उसके आधार पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मृतका के बेटे रमेश सिंह ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे वह परिवार के साथ अपनी पाही पर बैठे थे। इसी दौरान दो चार पहिया वाहनों से पहुंचे गांव के राजेश सिंह, अखिलेश सिंह, अमित सिंह, अजय सिंह, मंगला सिंह, आयुष सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ मोनू, सौरभ गौड़, सुमन देवी, कमलेश देवी सहित अन्य लोगों ने लाठी-डंडे और सरिया से हमला कर दिया। हमले में उनकी मां हीरावती देवी, वह स्वयं, उनके भाई विनोद सिंह और बेटी हर्षिता सिंह घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने हीरावती देवी को मृत घोषित कर दिया। घायल रमेश, विनोद और हर्षिता को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
मामले में कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया
थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है।
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एक दिन पहले भी हुई थी मारपीट
दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद लंबे समय से चल रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार बृहस्पतिवार को भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। पुलिस ने एक पक्ष के लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की थी। शुक्रवार को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
सिर पर वार से लहूलुहान हुईं हीरावती
सुजानगंज के सुल्तानपुर गांव की ठाकुर बस्ती में घटनास्थल का मंजर संघर्ष की भयावहता बयां कर रहा था। हीरावती देवी के सिर पर चोट के निशान थे। पास में पड़ी खाट भी टूटी गई थी। पुलिस पहुंची तो आरोपी भाग गए थे। हीरावती देवी, रमेश और विनोद जमीन पर पड़े थे। बगल में एक बाइक भी गिरी थी। मौके पर मौजूद गांव की महिलाएं पुलिस को घटना की जानकारी दे रही थीं।
21 डिसमिल जमीन के लिए चल रहा था विवाद
सुजानगंज के सुल्तानपुर गांव की ठाकुर बस्ती में 21 डिसमिल जमीन के लिए दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। शुक्रवार को दोपहर इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते लाठी-डंडे और सरिया चलने लगे। हमले में हीरावती देवी की जान चली गई। पुलिस मामले में जमीन विवाद के साथ ही हमले के अन्य कारणों की भी पड़ताल कर रही है।
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मृतका के बेटे रमेश सिंह ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे वह परिवार के साथ अपनी पाही पर बैठे थे। इसी दौरान दो चार पहिया वाहनों से पहुंचे गांव के राजेश सिंह, अखिलेश सिंह, अमित सिंह, अजय सिंह, मंगला सिंह, आयुष सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ मोनू, सौरभ गौड़, सुमन देवी, कमलेश देवी सहित अन्य लोगों ने लाठी-डंडे और सरिया से हमला कर दिया। हमले में उनकी मां हीरावती देवी, वह स्वयं, उनके भाई विनोद सिंह और बेटी हर्षिता सिंह घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने हीरावती देवी को मृत घोषित कर दिया। घायल रमेश, विनोद और हर्षिता को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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मामले में कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया
थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है।
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एक दिन पहले भी हुई थी मारपीट
दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद लंबे समय से चल रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार बृहस्पतिवार को भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। पुलिस ने एक पक्ष के लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की थी। शुक्रवार को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
सिर पर वार से लहूलुहान हुईं हीरावती
सुजानगंज के सुल्तानपुर गांव की ठाकुर बस्ती में घटनास्थल का मंजर संघर्ष की भयावहता बयां कर रहा था। हीरावती देवी के सिर पर चोट के निशान थे। पास में पड़ी खाट भी टूटी गई थी। पुलिस पहुंची तो आरोपी भाग गए थे। हीरावती देवी, रमेश और विनोद जमीन पर पड़े थे। बगल में एक बाइक भी गिरी थी। मौके पर मौजूद गांव की महिलाएं पुलिस को घटना की जानकारी दे रही थीं।
21 डिसमिल जमीन के लिए चल रहा था विवाद
सुजानगंज के सुल्तानपुर गांव की ठाकुर बस्ती में 21 डिसमिल जमीन के लिए दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। शुक्रवार को दोपहर इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते लाठी-डंडे और सरिया चलने लगे। हमले में हीरावती देवी की जान चली गई। पुलिस मामले में जमीन विवाद के साथ ही हमले के अन्य कारणों की भी पड़ताल कर रही है।