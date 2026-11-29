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लाइन बाजार क्षेत्र के नेवादा गांव के पास हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने ट्रक और शव को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जफराबाद क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी राजकुमार यादव उर्फ काजू बाइक से वाराणसी की ओर जा रहे थे। नेवादा गांव के पास एक ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह बाइक समेत ट्रक के अगले पहिये के नीचे आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर लाइनबाजार और जफराबाद थाने की पुलिस पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। थाना प्रभारी दीनदयाल पांडेय ने बताया कि पुलिस ने हाईवे से जाम हटवाकर आवागमन सुचारू कराया। ट्रक को कब्जे में लेने के साथ ही चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।