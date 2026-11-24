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12 नवंबर को मुंबई से घर आया था अजय



पुलिस ने बताया कि अजय मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करता था। बीते 12 नवंबर को घर आया था। करीब दो साल पहले उसकी शादी खुशबू से हुई थी। पत्नी चार माह की गर्भवती है। पति की अचानक मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। थाना प्रभारी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वाहन और चालक की तलाश की जा रही है।

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सिकरारा। जौनपुर-रायबरेली राजमार्ग पर रईया गुलजारगंज बाजार में सोमवार की शाम को पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित भाग गया।थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि रामसहाय पट्टी निवासी अजय गौतम (25) पड़ोसी बृजलाल (25) के साथ दूसरे की बाइक मांगकर सामान खरीदने गुलजारगंज बाजार गए थे। सामान लेकर दोनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान जौनपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। बृजलाल का उपचार चल रहा है।