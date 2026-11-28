विज्ञापन



जिला कार्यक्रम अधिकारी अजित कुमार सिंह ने कहा कि छह साल की उम्र तक बच्चों के मस्तिष्क का 80 से 90 प्रतिशत विकास हो जाता है। ऐसे में यह अवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों की देखभाल के साथ उनकी शिक्षा को मजबूत करने में यह रिसोर्स सेंटर सहायक होगा। डायट की यह सराहनीय पहल है। इसे और सुदृढ़ करने में विभाग की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। इस दौरान ईसीसीई रिसोर्स सेंटर के नोडल प्रवक्ता अमित कुमार, प्रवक्ता वरुण यादव, डॉ. किरन त्रिपाठी, नवीन सिंह, रणधीर दत्त रंजन, रविंद्र मौर्य आदि रहे। संचालन प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने किया।

विज्ञापन

जौनपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में स्थापित ईसीसीई रिसोर्स सेंटर (बाल वाटिका) का उद्घाटन जिला कार्यक्रम अधिकारी अजित कुमार सिंह और उप शिक्षा निदेशक एवं डायट प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान बालवाटिका पत्रिका ‘नवांकुर’ का विमोचन भी किया गया। डायट प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में बालवाटिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रिसोर्स सेंटर की स्थापना से प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। इससे बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है, इसलिए इस दौरान शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए।