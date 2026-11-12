Jaunpur News: बास्केटबॉल लीग पर आयुधीना का कब्जा, गहना कोठी को 72-64 से हराया

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जौनपुर। जौनपुर बास्केटबॉल लीग (जेबीएल) का मंगलवार को रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ समापन हुआ। खिताबी मुकाबले में आयुधीना की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गहना कोठी को 72-64 से पराजित कर आठ अंकों के अंतर से खिताब अपने नाम किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में दमदार खेल का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि ज्ञान प्रकाश सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल में सफलता के लिए अनुशासन, समर्पण और निरंतर मेहनत जरूरी है। विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य बृजेश कुमार सिंह, भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान त्रिदीप राय और विशेष भृगुवंशी ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने युवाओं से खेल के प्रति गंभीरता से तैयारी करने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का आह्वान किया। अध्यक्षता आलोक सिंह ने की और संचालन राजेश सिंह ने किया। जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव लाल बहादुर पाल ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के सफल संचालन में अनीकेत सिंह, शशांक पालीवाल, अंशुमान सिंह, भूपेंद्र सिंह, राकेश सिंह, अमित सिंह, सिद्धार्थ सिंह का विशेष योगदान रहा। आयोजकों ने कहा कि लीग का उद्देश्य जिले में बास्केटबॉल को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।