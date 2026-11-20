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बदलापुर। दो दिवसीय विजयदशमी महोत्सव पर शुक्रवार को जूनियर हाईस्कूल श्रीकृष्णनगर में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें जौनपुर के पहलवान अमरदेव ने आजमगढ़ के सिकंदर को पटकनी देकर मुकाबला अपने नाम किया। राजबहादुर धर्मापुर ने अजय आजमगढ़ को और सचिन पिलकिछा ने शुभम प्रयागराज को पराजित किया। अरविंद विकयपुर ने आलोक महराजगंज, अनूप पियारेपुर ने शुभम महराजगंज और सुनील केराकत ने सुजीत धर्मापुर को मात दी। इसके अलावा दर्जनभर से ज्यादा पहलवानों ने अखाड़े में अपने दांव-पेच दिखाए। दंगल में कृपाशंकर यादव और उमाशंकर शुक्ल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। आयोजक सत्यम सिंह ने आगंतुकों के प्रति आभार जताया। इस दौरान मिथिलेश सिंह, विनोद शर्मा, राजकुमार निगम, अशोक सिंह, राजकुमार यादव, दिलीप शर्मा और डॉ. अनूप मलिक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद