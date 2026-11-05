Jaunpur News: फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन हड़पने का आरोप, 4 पर प्राथमिकी

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गांव निवासी अभय पटेल ने एसीजेएम प्रथम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि परिवार के कुछ लोगों ने कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया।उस पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाकर जमीन हड़पने का प्रयास किय। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। न्यायालय के आदेश पर मड़ियाहूं पुलिस ने आलोक कुमार, विनोद कुमार, रामप्यारी देवी उर्फ प्यारी देवी और शांता प्रसाद निवासी लगधरपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद