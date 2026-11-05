फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Allegations of land grabbing through the creation of a fake death certificate; FIR registered against 4 individuals.

Jaunpur News: फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन हड़पने का आरोप, 4 पर प्राथमिकी

Thu, 05 Nov 2026 01:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Allegations of land grabbing through the creation of a fake death certificate; FIR registered against 4 individuals.
। तहसील क्षेत्र के लगधरपुर गांव में कथित रूप से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराकर जमीन हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने परिवार के ही चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

गांव निवासी अभय पटेल ने एसीजेएम प्रथम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि परिवार के कुछ लोगों ने कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया।
विज्ञापन

उस पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाकर जमीन हड़पने का प्रयास किय। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। न्यायालय के आदेश पर मड़ियाहूं पुलिस ने आलोक कुमार, विनोद कुमार, रामप्यारी देवी उर्फ प्यारी देवी और शांता प्रसाद निवासी लगधरपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed