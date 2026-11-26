Jaunpur News: एआई वीडियो में जहाज की टक्कर से ढहता दिखाया शाही पुल, प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:43 PM IST
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जौनपुर। ऐतिहासिक शाही पुल को पानी के बड़े जहाज की टक्कर से ढहते हुए दिखाने वाला एआई जनित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में संबंधित फेसबुक पेज का नाम सौरभ साहनी बताया गया है।
प्राथमिकी के अनुसार, 25 नवंबर को एसआई आलोक त्रिपाठी पुलिस बल के साथ कोतवाली क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि सौरभ साहनी नाम के फेसबुक पेज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का दुरुपयोग कर जौनपुर के ऐतिहासिक शाही पुल का एक भ्रामक वीडियो तैयार कर वायरल किया गया है। वीडियो में पानी के बड़े जहाज को शाही पुल से टकराते और परिणामस्वरूप ऐतिहासिक पुल को ध्वस्त होकर गिरते हुए दिखाया गया है।
तहरीर में वीडियो को पूरी तरह असत्य, भ्रामक और जनमानस में सनसनी व भय फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित बताया गया है। इससे आम जनता में भ्रम और भय की स्थिति उत्पन्न होने तथा ऐतिहासिक धरोहर की छवि धूमिल होने की आशंका जताई गई है। एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि एसआई आलोक त्रिपाठी की तहरीर पर फेसबुक पेज सौरभ साहनी के अज्ञात संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की विवेचना एसआई संतोष कुमार यादव को सौंपी गई है। पुल तोड़ने के वीडियो को हादसा बताकर फैलाई जा रही अफवाह
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जौनपुर। रामदयालगंज में पुराने पुल को चौड़ा करने के लिए तोड़ा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके वीडियो को पुल गिरने की घटना बताकर प्रसारित किया जा रहा है। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है। जबकि पुराने पुल को हटाकर उसकी जगह दूसरा पुल बनाया जाना है। इसी वजह से पुल को तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के इसे पुल ढहने की घटना बताकर वीडियो साझा कर रहे हैं।
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प्राथमिकी के अनुसार, 25 नवंबर को एसआई आलोक त्रिपाठी पुलिस बल के साथ कोतवाली क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि सौरभ साहनी नाम के फेसबुक पेज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का दुरुपयोग कर जौनपुर के ऐतिहासिक शाही पुल का एक भ्रामक वीडियो तैयार कर वायरल किया गया है। वीडियो में पानी के बड़े जहाज को शाही पुल से टकराते और परिणामस्वरूप ऐतिहासिक पुल को ध्वस्त होकर गिरते हुए दिखाया गया है।
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तहरीर में वीडियो को पूरी तरह असत्य, भ्रामक और जनमानस में सनसनी व भय फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित बताया गया है। इससे आम जनता में भ्रम और भय की स्थिति उत्पन्न होने तथा ऐतिहासिक धरोहर की छवि धूमिल होने की आशंका जताई गई है। एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि एसआई आलोक त्रिपाठी की तहरीर पर फेसबुक पेज सौरभ साहनी के अज्ञात संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की विवेचना एसआई संतोष कुमार यादव को सौंपी गई है। पुल तोड़ने के वीडियो को हादसा बताकर फैलाई जा रही अफवाह
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जौनपुर। रामदयालगंज में पुराने पुल को चौड़ा करने के लिए तोड़ा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके वीडियो को पुल गिरने की घटना बताकर प्रसारित किया जा रहा है। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है। जबकि पुराने पुल को हटाकर उसकी जगह दूसरा पुल बनाया जाना है। इसी वजह से पुल को तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के इसे पुल ढहने की घटना बताकर वीडियो साझा कर रहे हैं।