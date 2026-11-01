Jaunpur News: आगरा बना सब जूनियर बालिका फुटबॉल का चैंपियनशिप

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सृष्टि ने खेल के 58वें मिनट में अपनी टीम के लिए तीसरा और निर्णायक गोल कर मैच 3-0 से जीत लिया। विजेता और उपविजेता टीमों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्याम बाबू सदस्य जिला पंचायत करंजाकला रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत क्रीड़ा अधिकारी ने बुके और अंगवस्त्रम देकर किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त क्रीड़ा अधिकारी एमएच चौधरी, प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक एमएस बेग, मो. नासिर कमाल चयनकर्ता सब जूनियर बालिका फुटबॉल टीम, शंभूनाथ शर्मा सचिव जिला फुटबॉल संघ, साहब लाल पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, डॉ. एहतेशाम, राज कुमार यादव, कृष्ण कुमार यादव, निलेश व अशोक कुमार सोनकर प्रशिक्षक का स्वागत किया।

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जौनपुर। जिला खेल कार्यालय एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम सिद्दीकपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में आगरा ने विंध्याचल को 3-0 के अंतर से पराजित कर चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में आठवें व अंतिम दिन शनिवार को फाइनल मुकाबला आगरा और विंध्याचल मंडल के बीच खेल गया। आगरा की ओर से गुंजन ने खेल के दूसरे मिनट में पहला गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाया। आगरा की ही रिया ने दूसरा गोल सातवें मिनट किया।