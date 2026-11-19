विज्ञापन

जौनपुर। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी शुक्रवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन होगा। विवाह, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। एकादशी पर श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करेंगे। कई घरों में तुलसी विवाह का आयोजन भी होगा। एकादशी पर व्रत रखने वालों को इस बार फलाहार की सामग्री खरीदने में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कारोबारी राम इकबाल ने बताया कि एकादशी के कारण गंजी और सिंघाड़े की मांग बढ़ी है। एराकियाना निवासी गन्ना विक्रेता शाहिद ने बताया कि पर्व के कारण दोनों रंग के गन्ने की मांग बढ़ गई है।