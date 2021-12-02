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आरोप है कि जमीन दिलाने में मदद के नाम पर पांच लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा गया। पीड़ित के मुताबिक उसने शिवू श्रीवास्तव के मोबाइल नंबर पर अलग-अलग तिथियों में 3,34,200 रुपये भेजे। शिवू श्रीवास्तव के साले पंकज श्रीवास्तव के खाते में 85 हजार रुपये और दूसरे साले अंकित श्रीवास्तव के खाते में 80 हजार रुपये भेजे थे। प्रार्थना पत्र के अनुसार, पांच अगस्त 2026 को करीब 11 बजे सूरज प्रकाश अपने साथी अमित कुमार और महेंद्र सिंह के साथ शिव श्रीवास्तव के घर पहुंचा और अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि इस पर शिवू श्रीवास्तव ने पंकज श्रीवास्तव और अंकित श्रीवास्तव को बुला लिया। तीनों ने मिलकर पीड़ित को गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और घर से भगा दिया। थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सुजानगंज पुलिस ने शिव श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव और अंकित श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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बरईपार। जमीन दिलाने में मदद करने के नाम पर पांच लाख रुपये की व्यवस्था कराने और बाद में रुपये वापस मांगने पर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सुजानगंज थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी सूरज प्रकाश विश्वकर्मा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि बरैया गांव निवासी शिवू श्रीवास्तव ने उसके घर के सामने करीब एक बीघा जमीन दिलाने की बात की थी। इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये थी।