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बदलापुर। खालिसपुर गांव में जमीन के विवाद में रविवार की रात में लाठी से पीटकर अवधेश पाठक की हत्या के मामले में सोमवार की रात में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लाठी भी बरामद किया है। उधर, पोस्टमार्टम के बाद सोमवार की रात करीब 10 बजे शव लेकर घर पहुंचे परिजन जमीन के विवाद का निस्तारण होने तक अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़ गए। थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय और नायब तहसीलदार अभिषेक सिंह के समझाने तथा विवादित जमीन का निस्तारण कराने के आश्वासन के बाद करीब 14 घंटे बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।