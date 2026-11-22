विज्ञापन





थानाध्यक्ष प्रवीण यादव के अनुसार, रविवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे नदी के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को साइकिल के साथ पुल पर खड़े देखा। कुछ देर तक वह पुल के बीच में खड़ा रहा। इसके बाद उसने अचानक साइकिल नदी में फेंक दी और खुद भी गोमती नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारा। काफी देर तक तलाश के बावजूद न तो व्यक्ति का पता चला और न ही उसकी साइकिल बरामद हो सकी। देर शाम करीब साढ़े चार बजे वाराणसी से एसडीआरएफ की टीम मोटरबोट के साथ पहुंची। टीम ने नदी में सघन तलाशी अभियान चलाया। अंधेरा होने तक खोजबीन जारी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक, नदी में छलांग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो सकी है। उसकी पहचान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विज्ञापन

चंदवक। आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर स्थित गोमती नदी के पुल से रविवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति ने पहले अपनी साइकिल नदी में फेंकी और फिर खुद भी छलांग लगा दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कराई, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। बाद में वाराणसी से एसडीआरएफ की टीम मोटरबोट के साथ पहुंची और नदी में तलाशी अभियान शुरू किया।