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चंदौली। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव ने सदर नगर पंचायत स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में महिलाओं की समस्याएं सुनीं। लगभग 15 महिलाओं और किशोरियों ने समस्याएं रखीं। शिकायतें सुनने के बाद आयोग की सदस्य ने उनके समाधान का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में पॉक्सो एक्ट, लैंगिक असमानता, जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न और दहेज हिंसा से संबंधित शिकायतें आईं। सुनीता ने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना और उन्हें सुरक्षित व सम्मानजनक माहौल देना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अन्याय, उत्पीड़न या हिंसा होने पर महिलाओं और बालिकाओं को चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आयोग महिलाओं की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।