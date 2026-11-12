Jaunpur News: कल से शुरू होगा चार दिन का महापर्व डाला छठ, घाटों पर बनने लगीं वेदियां

विज्ञापन

जौनपुर। लोक आस्था का महापर्व डाला छठ कल यानी 13 नवंबर से शुरू होगा। गोमती नदी के किनारे स्थित घाटों पर रौनक दिखने लगी है। सद्भावना पुल से शाही पुल के बीच हनुमान घाट, विसर्जन घाट, गोपी घाट, गुलर घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने पूजा के लिए वेदियां बनानी शुरू कर दी हैं। मंगलवार की शाम बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचे और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा स्थल तैयार किए। घाटों पर शुरू हुई गतिविधियों से डाला छठ पर्व का माहौल बनने लगा है। छठ पूजा में घाटों पर वेदी बनाने का विशेष महत्व है। श्रद्धालु अपने परिवार की ओर से पूजा के लिए स्थान निर्धारित कर उसे तैयार करते हैं। चार दिवसीय इस महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगा। इस दिन व्रती स्नान के बाद लौकी की सब्जी, अरवा चावल और चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण करेंगी। 14 नवंबर को खरना होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा।