Jaunpur News: सराफा व्यापारी से 37,500 रुपये और चांदी के जेवरों से भरा झोला छीने

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इसके बदले उन्हें 37,100 रुपये मिले, जिन्हें उन्होंने झोले में रख लिया। इसके बाद वह कायस्थाना मोहल्ले में रहने वाली अपनी बेटी के घर जा रहे थे। घर के पास पहुंचते ही दो युवक उनका झोला छीनकर भाग गए। झोले में पायल और अंगूठी के अलावा 37,500 रुपये और चांदी के कुछ अन्य गहने भी थे। प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने बताया कि व्यापारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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मछलीशहर। नगर के कायस्थाना मोहल्ले में शुक्रवार को सराफा व्यापारी से दो उचक्के नकदी और चांदी के जेवरों से भरा झोला छीनकर भाग गए। झोले में 37,500 रुपये और चांदी के गहने रखे थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिपाह स्थित अंचला देवी घाट रोड निवासी मन्नालाल सेठ शुक्रवार को मछलीशहर आए थे। उन्होंने रोडवेज बस अड्डे से पैदल सराय मोहल्ले में गुलाबचंद सराफ की दुकान पर पहुंचकर झोले में रखी पायल और अंगूठी दी।