Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   A bag full of Rs 37,500 and silver jewelery snatched from a bullion dealer

Jaunpur News: सराफा व्यापारी से 37,500 रुपये और चांदी के जेवरों से भरा झोला छीने

Sun, 15 Nov 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
A bag full of Rs 37,500 and silver jewelery snatched from a bullion dealer
मछलीशहर। नगर के कायस्थाना मोहल्ले में शुक्रवार को सराफा व्यापारी से दो उचक्के नकदी और चांदी के जेवरों से भरा झोला छीनकर भाग गए। झोले में 37,500 रुपये और चांदी के गहने रखे थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिपाह स्थित अंचला देवी घाट रोड निवासी मन्नालाल सेठ शुक्रवार को मछलीशहर आए थे। उन्होंने रोडवेज बस अड्डे से पैदल सराय मोहल्ले में गुलाबचंद सराफ की दुकान पर पहुंचकर झोले में रखी पायल और अंगूठी दी।
विज्ञापन

इसके बदले उन्हें 37,100 रुपये मिले, जिन्हें उन्होंने झोले में रख लिया। इसके बाद वह कायस्थाना मोहल्ले में रहने वाली अपनी बेटी के घर जा रहे थे। घर के पास पहुंचते ही दो युवक उनका झोला छीनकर भाग गए। झोले में पायल और अंगूठी के अलावा 37,500 रुपये और चांदी के कुछ अन्य गहने भी थे। प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने बताया कि व्यापारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed