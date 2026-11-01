Jaunpur News: 2 हजार टन डीएपी, 8 हजार टन यूरिया फिर भी किसान बेहाल, समितियों पर लटके ताले

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आलू की बोआई में देरी, सरसों की फसल पर भी असरसुईथाकला। क्षेत्र की अर्सिया, सुइथाकलां, शेखपुर, अमारी और सरायमोहिउद्दीनपुर समितियां बंद होने से आलू और सरसों की बोआई करने वाले किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। आलू की बोआई का समय निकलता जा रहा है। किसानों को बाजार से महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। सहकारी समिति सरायमोहिउद्दीनपुर के सचिव अवधेश चंद्र पांडेय ने बताया कि नियमित वेतनमान और राजकीय कर्मचारी का दर्जा जैसी मांगों को लेकर 22 अक्तूबर से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। जब तक प्रांतीय नेतृत्व का अगला निर्देश नहीं आता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।बंद समितियों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलेंमुफ्तीगंज। क्षेत्र की पेसारा, बेलांव और रामपुर स्थित तीनों सहकारी समितियों पर हड़ताल के चलते खाद वितरण ठप है। शनिवार को पेसारा मुफ्तीगंज समिति पर सन्नाटा पसरा रहा। खाद लेने पहुंचे किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। गेहूं और सरसों की बोआई के लिए डीएपी और यूरिया की जरूरत के बीच समितियों के बंद रहने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डोभी। क्षेत्र के ब्राह्मणपुर, मंदूपुर, चंदवक और कोपा अमरौना स्थित साधन सहकारी समितियों में भी ताले लटके हैं।खेतासराय। क्षेत्र में साधन सहकारी समितियों के बंद रहने से किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। खुदौली, खेतासराय, मनेछा, जैगहा, जमदहां, मेहरावा, कूहियां और जपटापुर साधन सहकारी समितियों पर ताला लटकने से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है।खेतासराय साधन सहकारी समिति के सचिव सुरेश कुमार ने बताया कि सचिव अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसी वजह से क्षेत्र की समितियां बंद चल रही हैं।किसानों की बातचीतप्रत्येक वर्ष गेहूं की बोआई के सीजन में खाद की समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण किसानों को समय से बोआई करने में परेशानी उठानी पड़ती है। यदि समय रहते खाद उपलब्ध नहीं हुई तो इस बार भी बोआई देर से होगी। - कृष्णानंद राय, मुफ्तीगंजबारिश के बाद बोआई का सटीक समय है। खाद नहीं मिली तो खेत की नमी सूख जाएगी और फसल पिछड़ जाएगी। निजी दुकानों पर डीएपी महंगी मिल रही है, इसलिए खरीद नहीं रहे हैं। - खुशी राम मिश्रा, अर्सियाजब किसानों को खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है, तभी कोई न कोई परेशानी आ जाती है। कभी यूरिया और डीएपी की अनुपलब्धता तो कभी कर्मचारियों के वेतन और प्रोत्साहन राशि की विसंगतियां। इन दोनों स्थितियों में किसान ही परेशान होता है। - रामभुवन सिंह, कुसम्ही90 समितियां खुली हैं, जो साधन सहकारी समितियां हड़ताल के चलते बंद हैं, वहां के सचिवों और कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है। बातचीत चल रही है। जल्द ही समस्या खत्म कराई जाएगी। किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए पीसीएफ सेवा केंद्र से उर्वरक का वितरण कराया जा रहा है। - बृजेश पाठक, एआर सहकारिता