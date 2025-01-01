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जौनपुर। जिले के तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 154 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गईं। तेजीबाजार : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉ. श्रीनिवास निगम ने मरीजों की क्रमवार जांच कर दवाएं दीं। कुछ मरीजों की सीबीसी जांच भी कराई गई। यहां आठ गर्भवती महिलाओं का एएनएम रंभा सिंह ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और वजन लेने के बाद उन्हें आयरन व विटामिन की दवाएं दीं। फार्मासिस्ट ओमप्रकाश, लैब टेक्नीशियन जितेंद्र कुमार, साहुल, वार्ड ब्वॉय और आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं। मछलीशहर के जमालपुर पीएचसी पर डॉ. आरके यादव ने 21 मरीजों का उपचार किया। इनमें सात पुरुष, 12 महिलाएं और दो बच्चे शामिल रहे। मरीजों को श्वास, गैस्ट्रो, मधुमेह, त्वचा रोग, उच्च रक्तचाप और बुखार की शिकायत थी। फार्मासिस्ट राय साहब, नेत्र सहायक हरिवंश गौतम और एएनएम माला देवी उपस्थित रहीं। सिंगरामऊ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में 101 मरीजों का उपचार किया गया। यहां टाइफाइड बुखार, सर्दी और जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। डॉ. वर्मा ने बताया कि मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की जरूरत है।