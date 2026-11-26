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नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जीवन लाल अग्रहरि के अनुसार, 13 नवंबर को जौनपुर के सिपाह निवासी मन्नालाल सेठ मछलीशहर पहुंचे थे। रोडवेज बस अड्डे से वह सराय मोहल्ले में गुलाबचंद सर्राफ की दुकान पर गए और झोले में रखी पायल व अंगूठी बेचकर 37,100 रुपये प्राप्त किए। इसके बाद वह कायस्थाना मोहल्ले में अपनी बेटी के घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बदमाश उनका झोला छीनकर भाग निकले। घटना के संबंध में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि छिनैती की जांच कर रहे चौकी इंचार्ज विनोद कुमार चतुर्वेदी घटना के मुख्य आरोपी को पकड़ने के बजाय सर्राफा कारोबार से जुड़े युवकों को बार-बार पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। आरोप है कि युवकों को कई-कई दिन कोतवाली में बैठाकर रखने के बाद रुपये लेकर छोड़ा जा रहा है। इसके विरोध में जीवन लाल अग्रहरि, शिरीष कुमार, राजकुमार पटवा, हरिओम गुप्ता और राजेश अग्रहरि के नेतृत्व में व्यापारी प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर चौकी इंचार्ज विनोद कुमार चतुर्वेदी और बाद में प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। व्यापारियों ने उनके सामने भी पूछताछ के नाम पर रुपये लेने की शिकायत रखी। इसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे।कोतवाली में सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवशंकर सेठ, राजेश अग्रहरि, रवि पटवा और राजकुमार पटवा एडवोकेट ने व्यापारियों की समस्याएं रखीं। करीब एक घंटे तक चली बातचीत में व्यापारियों ने कहा कि बार-बार थाने बुलाए जाने से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि छिनैती की घटना में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। रुपये लेकर छोड़ने की बात गलत है। अपराधियों तक पहुंचने के लिए संदिग्धों से पूछताछ आवश्यक है। चौकी इंचार्ज ने भी दो युवकों को फोन से बुलाकर पूछताछ करने और जानकारी लेने के बाद छोड़ने की बात कही। पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद दोनों युवकों को छोड़े जाने पर व्यापारियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया।