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थाना क्षेत्र के मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी मन्सफ का 19 वर्षीय बेटा मोनिफ बाइक मैकेनिक का काम करता था। बुधवार दोपहर करीब एक बजे वह जगम्मनपुर से डीजे की गाड़ी ठीक करके बाइक से घर लौट रहा था। उसके साथ साथी हिमांशु भी बैठा था। काली भट्ठे और मई मोड़ के बीच पहुंचते ही किसी वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। लोगों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने मोनिफ का परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हिमांशु के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आईं, जिसका उपचार किया गया।महज 19 वर्ष की उम्र में मोनिफ की मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से भाग गया। थाना प्रभारी केपी सरोज का कहना है कि जल्द ही टक्कर मारने वाले वाहन चालक को पकड़ लिया जाएगा।