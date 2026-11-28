विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यात्रियों की सूचना पर रेलवे कंट्रोल सक्रिय हुआ तो आरपीएफ ने उरई स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही प्रसूता को उतारकर एंबुलेंस से जिला महिला अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान ट्रेन करीब आठ मिनट अतिरिक्त खड़ी रही।शुक्रवार सुबह 10:55 बजे मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 11079 उरई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। कंट्रोल से मिली सूचना पर आरपीएफ की टीम पहले से ही मुस्तैद थी। टीम ने प्रसूता को ट्रेन से उतारकर एंबुलेंस के माध्यम से महिला अस्पताल भिजवाया।स्टेशन अधीक्षक राजीव कौशिक ने बताया कि गोरखपुर निवासी नेहा राजपूत (23) अपनी छोटी बहन खुशी के साथ ससुराल जा रही थीं। नेहा ने बताया कि ट्रेन के झांसी से रवाना होने के करीब एक घंटे बाद उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इस पर यात्रियों ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी।नेहा का पति आकाश अहमदाबाद में एक केमिकल कंपनी में काम करता है। उधर, सूचना मिलते ही आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि महिला का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस दौरान अस्पताल पहुंचे परिजन महिला को अपने साथ ले गए।