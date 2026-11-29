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बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हुए पूछा कि क्षेत्र में अधिकारियों का रवैया कैसा है और जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इस पर पदाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखते हुए अधिकारियों के स्तर पर होने वाली परेशानियों से अवगत कराया।प्रभारी मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे मजबूत कड़ी हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझें और सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें क्षेत्र के विकास कार्यों, जनसमस्याओं और प्रशासनिक स्तर पर आ रही बाधाओं को लेकर चर्चा हुई।उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति जानी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों में गंभीरता बरतने और शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।