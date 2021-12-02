Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Speeding car hits bike-borne retired soldier; he diesSpeeding car hits bike-borne retired soldier; he dies

Jalaun News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार सेवानिवृत्त फौजी को मारी टक्कर, मौत

Sun, 08 Nov 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Speeding car hits bike-borne retired soldier; he diesSpeeding car hits bike-borne retired soldier; he dies
= बंगरा से दवा लेकर घर लौटते समय हुआ हादसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे सेना के सेवानिवृत्त जवान को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वह हेलमेट लगाए थे।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रूरा सिरसा निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग शुक्रवार शाम बाइक से बंगरा दवा लेने गए थे। दवा लेकर घर लौटते समय बंगरा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

सूचना पर पहुंचे स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। माधौगढ़ कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed