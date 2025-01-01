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मंगलवार को जालौन दौरे पर पहुंचे केशव मौर्य से जब पूछा गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के बजाय कहा कि यूपी में सीएम का चेहरा कमल का फूल होगा। उनके इस जवाब ने राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चाओं को हवा दी है।मीडिया से बातचीत में केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सीधे किसी नेता का नाम नहीं लिया। केशव ने टिकट वितरण को संसदीय बोर्ड का विषय बताते हुए कहा कि टिकट किसी को भी मिले, कमल जरूर खिलेगा। उनके इस जवाब ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि 2027 में भाजपा चुनाव को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी या पार्टी संगठन और सामूहिक नेतृत्व को आगे रखेगी।खास बात यह रही कि प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय पार्टी के चुनाव चिह्न को ही चेहरा बताया। केशव मौर्य ने अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर भी दिलचस्प जवाब दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वह प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे।हालांकि उनका यह जवाब सियासी अंदाज में दिया गया, लेकिन इससे उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता सभी सीटों पर पार्टी की जीत के लिए मैदान में रहेगा। टिकट किसे मिलेगा, यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने उरई पहुंचे थे।तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी : केशव प्रसाद2027 में फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी 2017 जैसी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सपा की बैठक में कांग्रेस को यूपी में 26 सीटें देने के सवाल पर उन्होंने तंज कसा।कहा कि अभी तो सपा-कांग्रेस की खिचड़ी पकती दिखाई नहीं दे रही है। यदि पक भी गई तो उन्हें खाने का मजा नहीं आएगा। उन्होंने सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं को कमजोर बताते हुए भाजपा की जीत का दावा किया।सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा की गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहती। अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण देने वाली सरकार को जनता पहले देख चुकी है। अखिलेश यादव के शासनकाल में प्रदेश की स्थिति खराब थी, जिससे युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों का भविष्य प्रभावित हुआ था।अब राधे-राधे, कमल खिला दे का नारा लगा रहे...केशव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि पिछले दस वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है और क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदलने के प्रयास लगातार जारी हैं।मथुरा और राधे-राधे के नारे को लेकर अखिलेश यादव की आपत्ति पर भी उन्होंने पलटवार किया। कहा कि पहले जय श्रीराम का नारा लगाते थे, अब राधे-राधे, कमल खिला दे का नारा लगा रहे हैं। यह आस्था और विश्वास का विषय है, इस पर अखिलेश यादव को आपत्ति क्यों है।मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगा डिप्टी सीएम से मिले एबीवीपी कार्यकर्ताउरई। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी की कार्यशैली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मोर्चा खोल दिया है।बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल में जानबूझकर फेल करने और पास कराने के नाम पर 25 हजार रुपये मांगने समेत मारपीट और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने उरई पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी और शिकायती पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को पद से हटाकर तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कराने की मांग की।एबीवीपी के जिला संयोजक अमन पांडेय की ओर से उप मुख्यमंत्री को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि 17 नवंबर को बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी थी। छात्राओं का आरोप था कि परीक्षा में 55 विद्यार्थियों में से 32 को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। जबकि इनमें कई विद्यार्थी पिछले सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त कर चुके थे।परिषद ने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों को पास कराने के नाम पर प्रति छात्र 25 हजार रुपये की मांग की गई। इस संबंध में कथित बातचीत और घटनाक्रम के वीडियो भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है।शिकायती पत्र में 18 नवंबर को मेडिकल कॉलेज पहुंचे एबीवीपी पदाधिकारियों के साथ अभद्रता और मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। परिषद के मुताबिक, कार्यकर्ता प्राचार्य से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन पहले उन्हें मिलने से मना कर दिया गया। करीब आधे घंटे बाद प्राचार्य के निजी सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से अभद्रता कराई गई।आरोप है कि प्राचार्य ने अपने करीबी चिकित्सकों डॉ. बिलाल अहमद और डॉ. शैलेंद्र को कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने के निर्देश दिए। इसमें संगठन मंत्री समेत कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया है।सारे आरोप निराधार बताएशिकायत में शहर के व्यापारी और भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष हरिकिशोर गुप्ता के साथ भी प्राचार्य के इशारे पर मारपीट कराने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वीडियो वायरल होने के बाद 17 विद्यार्थियों को निलंबित करने और शिकायत करने वाले विद्यार्थियों को धमकाने की बात भी उठाई गई है। वहीं, प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी का कहना है कि नर्सिंग कॉलेज का मामला है, उनका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह निराधार हैं।