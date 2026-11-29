Jalaun News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपती समेत पांच घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:28 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:28 PM IST
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कालपी। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार परिवार को कदौरा रोड पर रामपुर गांव के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक, दो महिलाएं और दो बच्चे घायल हो गए, जिनमें तौफीक और अफरोज की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया।
आटा थाना क्षेत्र के सेतपुर गांव निवासी तौफीक (30) रविवार दोपहर बाइक से परिवार और रिश्तेदारों के साथ कदौरा जा रहे थे। बाइक पर उनकी पत्नी, रिश्तेदार अफरोज और चार वर्षीय पुत्री मन्नत समेत एक अन्य बच्ची रोशनी सवार थी। रामपुर गांव के पास पहुंचते ही ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे सभी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। डॉक्टर शेख शहरयार ने बताया कि तौफीक के पैर में फ्रैक्चर है, जबकि अफरोज को भी चोटें आई हैं। बच्चों को मामूली चोटें थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
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आटा थाना क्षेत्र के सेतपुर गांव निवासी तौफीक (30) रविवार दोपहर बाइक से परिवार और रिश्तेदारों के साथ कदौरा जा रहे थे। बाइक पर उनकी पत्नी, रिश्तेदार अफरोज और चार वर्षीय पुत्री मन्नत समेत एक अन्य बच्ची रोशनी सवार थी। रामपुर गांव के पास पहुंचते ही ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे सभी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। डॉक्टर शेख शहरयार ने बताया कि तौफीक के पैर में फ्रैक्चर है, जबकि अफरोज को भी चोटें आई हैं। बच्चों को मामूली चोटें थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
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कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया है।