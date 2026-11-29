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आटा थाना क्षेत्र के सेतपुर गांव निवासी तौफीक (30) रविवार दोपहर बाइक से परिवार और रिश्तेदारों के साथ कदौरा जा रहे थे। बाइक पर उनकी पत्नी, रिश्तेदार अफरोज और चार वर्षीय पुत्री मन्नत समेत एक अन्य बच्ची रोशनी सवार थी। रामपुर गांव के पास पहुंचते ही ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे सभी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। डॉक्टर शेख शहरयार ने बताया कि तौफीक के पैर में फ्रैक्चर है, जबकि अफरोज को भी चोटें आई हैं। बच्चों को मामूली चोटें थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया है।