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हत्याकांड की साजिश में अहम भूमिका निभाने का आरोपित मोनू यादव उर्फ पवन का पिता अजय यादव अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।इस मामले में मुख्य शूटर मोनू यादव को एक लाख रुपये के इनाम के बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके पिता की गिरफ्तारी नहीं हो पाना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है।कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार का 30 अक्तूबर को अपहरण कर लिया गया था। अगले दिन कानपुर के गुजैनी क्षेत्र में उनका शव मिला था। शुरुआती जांच में 32 बीघा जमीन के विवाद को हत्या की वजह बताया गया। पुलिस के अनुसार, जमीन विवाद में इंद्रजीत यादव ने गयादीन की हत्या कराने के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी।इस साजिश में कानपुर निवासी अजय यादव की भूमिका सामने आई थी। आरोप है कि अजय ने अपने बेटे मोनू को इंद्रजीत से मिलवाया और हत्या की योजना में शामिल कराया। मोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।पुलिस ने इस मामले में सर्वेश शुक्ला, आशीष विश्वकर्मा और केशव कटियार को गिरफ्तार किया। इसके बाद सुपारी देने के आरोपी इंद्रजीत यादव और मुख्य शूटर मोनू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोनू की गिरफ्तारी मुठभेड़ के दौरान हुई थी। इस तरह पांच आरोपी जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन अजय यादव की गिरफ्तारी अब भी बाकी है।पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद अजय ने इंद्रजीत यादव को मोबाइल संदेश भेजकर काम पूरा होने की जानकारी दी थी और बाकी रकम के भुगतान की बात कही थी। मोबाइल चैट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या की साजिश का खुलासा किया था। इसके बावजूद साजिश की अहम कड़ी माने जा रहे अजय का अब तक पता नहीं चल सका है। सीओ सदानंद सिंह का कहना है कि टीमें लगीं हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।