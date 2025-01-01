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कारोबारियों को इस सहालग में करीब छह करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है। शहर के प्रमुख बाजारों नयागंज, गुड़हाई बाजार, कमला बाजार, मोती बाजार, बैनीगंज और सासनी गेट स्थित थोक व फुटकर की दुकानों पर सुबह से शाम तक खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है।ग्राहकों की बदली हुई पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने भी पहले से ही विभिन्न नामी कंपनियों के आधुनिक रसोई उपकरणों और नए नमूनों का भरपूर भंडारण कर लिया है। कारोबारी सीताराम के मुताबिक, इस वर्ष स्टील के बर्तनों की कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है।पिछले साल के मुकाबले दामों में महज दो से पांच फीसदी का ही मामूली इजाफा हुआ है, जिसका सीधा सकारात्मक असर बिक्री पर दिखाई दे रहा है। बर्तन विक्रेता बंटी अग्रवाल का कहना है कि भाव स्थिर रहने और आधुनिक रसोई के अनुरूप नए विकल्पों की उपलब्धता के कारण इस बार शादी वाले घरों के साथ-साथ आम खरीदारों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।मॉड्यूलर किचन के लिए आधुनिक कुकवेयर का बढ़ा चलन-आजकल एकल परिवारों और आधुनिक रसोई (मॉड्यूलर किचन) की जरूरतों को देखते हुए लोग ऐसे बर्तन खरीद रहे हैं, जो कम जगह घेरें और रोजमर्रा के काम को आसान बनाएं। बाजार में इस बार इन आधुनिक बर्तनों की सबसे अधिक बिक्री हो रही है।-तीन परतों वाले भारी तली के बर्तन यानि ट्राइप्लाई कुकवेयर का प्रचलन काफी बढ़ा है। विवाह में उपहार देने के लिए आजकल तीन परतों वाली भारी तली की कड़ाही, पतीले और तवे सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इनमें खाना जलता नहीं है और यह गैस के साथ-साथ बिजली के चूल्हे पर भी आसानी से काम करते हैं।-सख्त परत युक्त यानि हार्ड एनोडाइज्ड और सिरेमिक बर्तन का भी क्रेज है। पारंपरिक स्टील या पीतल के बर्तनों के स्थान पर लोग काले रंग की सख्त परत वाले कुकर, कड़ाही और सिरेमिक कोटिंग वाले बर्तनों के पूरे सेट भेंट कर रहे हैं।-आकर्षक भोजन थाली सेट का भी ट्रेंड बढ़ा है। पुराने भारी-भरकम स्टील के बर्तनों के बजाय हल्के वजन वाले कांच और चीनी मिट्टी के 32 से 61 नगों वाले आकर्षक थाली-कटोरी सेट वधु पक्ष और रिश्तेदारों की पहली पसंद बने हुए हैं।-बिजली से चलने वाले रसोई उपकरण की भी अधिक मांग अब बाजार में है। बर्तनों के साथ-साथ विवाह समारोहों में भेंट करने के लिए बिजली के चूल्हे, मसाला पीसने की मशीन, रोटी बनाने की मशीन, गर्म रखने वाले डिब्बे और तापमान बनाए रखने वाली बोतलों के उपहार पैक की बिक्री में भी खासा उछाल आया है।