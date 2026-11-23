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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार रात 10 बजे तालाब चौराहा से गुजर रहे वाहन चालकों को अचानक सड़क पर फैले तेल का अंदाजा नहीं लग सका। तेज गति और फिसलन के कारण एक के बाद एक कई दोपहिया वाहन फिसलने लगे और चालक व उन पर सवार लोग सड़क पर जा गिरे।देखते ही देखते चौराहे पर गिरने और संभलने की घटनाओं से लोगों की भीड़ जुट गई। कई वाहनों के चालकों को चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से संभाला गया।पुलिस ने डलवाई मिट्टी, सामान्य कराया आवागमनघटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता और हादसों के खतरे को देखते हुए पुलिस ने तत्काल उस हिस्से पर मिट्टी डालने की व्यवस्था कराई, जहां तेल फैला था। इसके बाद सड़क पर फिसलन कुछ हद तक कम हो गई और वाहनों का आवागमन सुचारू हो गया। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिसलन कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रकरण में कोई शिकायत नहीं मिली है।