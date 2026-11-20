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शहर के मोहल्ला बालापट्टी निवासी अजय (20) फोटोग्राफी का काम करता था। वह मोहल्ले के ही विनीत (28) और हरीश (26) के साथ बाइक से जलेसर में एक कार्यक्रम में गया था। तीनों दोपहर को बाइक से लौट रहे थे। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव गंगोली के निकट सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार के कारण अजय बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सका और बाइक सड़क किनारे रखे ईंटों के ढेर से टकरा गई। हादसे में अजय के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि विनीत और हरीश भी घायल हो गए।पुलिस तीनों को जिला अस्पताल ले गई। यहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। विनीत और हरीश को प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे की जानकारी पर तीनों के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए। अजय की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया।सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि बाइक सवार खुद ही ईंटों के ढेर से टकराए थे। हादसे में एक युवक की मौत हुई है। परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है। काफी समझाने के बाद भी वे पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए।