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हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव गढ़ी खुर्ती निवासी शैलेंद्र (32) मुंबई में पीतल के सामान बनाने की ठेकेदारी करते थे। डेढ़ महीने पहले ही वह गांव आए थे। रविवार को वह गांव नगला तल्पी में एक शादी समारोह में गए थे। रात को वह दावत खाकर बाइक से गांव लौट रहे थे। सामने से आ रही तेज रफ्तार एक्सयूवी कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर मारने के बाद कार खड्डे में पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि शैलेंद्र बाइक समेत उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे ही गांव के लोग दूसरी बाइक पर आ रहे थे। उन्होंने शैलेंद्र के परिवार को खबर दी। मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए।शैलेंद्र के भाई राकेश व अन्य लोग मौके पर पहुंचे। हाथरस जंक्शन पुलिस ने शैलेंद्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है।15 साल में तीन भाइयों की मौत से सदमे में परिवारपोस्टमार्टम हाउस पर शैलेंद्र के छोटे भाई राकेश ने बताया कि वे पांच भाई थे। करीब 15 साल पहले बड़े भाई रमेशचंद्र की मौत हो गई थी। पिछले वर्ष इनवर्टर से करंट लगने के कारण दूसरे नंबर के भाई सुखवीर की मौत हो गई थी। शैलेंद्र चौथे नंबर के थे। राकेश ने बताया कि मृतक अपने पीछे पत्नी व दो बेटों को छोड़ गए हैं। हादसे के कारण माता-पिता का भी रो-रो कर बुरा हाल है।