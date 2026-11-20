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वीबीजी रामजी में महिला श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के साथ ही समूह से जुड़ी महिलाओं के स्वरोजगार को स्थायी ठौर दिए जाने के साथ ही उनके स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने के लिए काम कराए जाएंगे। इसके लिए वीबीजी रामजी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपसी समन्वय से काम कराएगा। बनवाए जाने वाले भवनों पर वीबीजी रामजी की मद से रुपये खर्च किए जाएंगे। यूनिट की स्थापना के लिए वीबीजी रामजी ने विकास खंडवार स्वरोजगार की श्रेणी के अनुसार कार्यों को चयनित किया है।बताया गया कि विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत कुकुरा में मसाला प्रोसेसिंग यूनिट, भरखनी की ग्राम पंचायत मुंडेर और अनंगपुर में दोना पत्तल मेकिंग यूनिट, बिलग्राम में ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, हरियावां में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, हरपालपुर में कन्नौज रोड पर हाट बाजार, कछौना के गौरी फखरूद्दीन में मिनी आटा चक्की, माधौगंज में एसएचजी मार्ट, पिहानी के अहेमी में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, सांडी के कटरी छोछपुर में मिनी आटा चक्की, शाहाबाद के परेली और वाजिदनगर में हाट बाजार, सुरसा में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, टड़ियावां के लिलवल में ग्रामीण हाट बाजार और फ्लोर मिल, बेहंदर के कासिमपुर में एसएसजी मार्ट, संडीला में एग्रो प्रोसेसिंग और मधुमक्खी पालन यूनिट, अहिरोरी के डिघिया में तेल, घी और शहद प्रोसेसिंग यूनिट, बावन के बावन में एसएचजी मार्ट, कोथावां के हरईया में हाट बाजार और मल्लावां में ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कराई जाएगी।समूह से जुड़ी महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने के लिए स्थायी भवन और बाजार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इसके लिए बीडीओ से प्रस्ताव से लिए जा रहे हैं। यूनिटों की स्थापना से करीब 10 हजार से अधिक महिलाओं को एक तय और सुरक्षित स्थान मिल जाएगा। -एसके सिंह, उपायुक्त, श्रम रोजगार