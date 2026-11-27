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पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद सिंह को टड़ियावां का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। यहां तैनात रहे इख्तियार हुसैन का तबादला उन्नाव हो गया है। रविंद्र सोनकर को बेहटा गोकुल का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। यहां तैनात रहे मार्कंडेय सिंह का तबादला उन्नाव हुआ है।मुकेश वर्मा को बिलग्राम कोतवाल बनाया गया है। शहर कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक की जिम्मेदारी इतुल चौधरी को दी गई है। बेनी माधव त्रिपाठी को आईजीआरएस सेल का प्रभारी बनाया गया है। चंद्रभान यादव को चुनाव और वीआईपी सेल का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। शहर कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक अवधेश कुमार को न्यायालय सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है। कुंवर बहादुर सिंह को डीसीआरबी का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। भानु प्रताप सिंह को मॉनीटरिंग और पैरवी सेल का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। अरविंद कुमार पांडेय को नार्कोटिक्स और बीट पुलिसिंग सेल का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। (संवाद)