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घरों में तुलसी और भगवान श्री शालिग्राम के विवाह को लेकर श्रद्धालुओं में सुबह से ही उत्साह रहा। श्रद्धालुओं ने तुलसी को लाल चुनरी, फूलों की माला पहनाई गई। आंगन में रंगोली बनाकर दीपक जलाए गए। फल, मिष्ठान और घर पर बनाए प्रसाद से भोग लगाया। महिलाओं के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों ने पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। भोग के साथ ही आरती उतारी गई। कई घरों में तुलसी और श्री शालिग्राम विवाह की रस्म देवउठनी एकादशी पर भी मनाई जाती है। इन घरों में भी श्रद्धालुओं ने तुलसी और श्री शालिग्राम का पूजन-अर्चन किया। ऐसे मान्यता है कि भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी विवाह के धार्मिक अनुष्ठान से परिवार में सुख-समृद्धि आती है। शाम को घरों में देव दिवाली पर दीपक जलाए गए।

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हरदोई। कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली पर घर-घर मंगल गीतों की गूंज रही। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी विवाह की रस्म पूरी की। घरों में बनाए गए व्यंजनों से भोग लगाया गया।