Hardoi News: मेडिकल कॉलेज में दवाओं की कमी, जन औषधी केंद्र से भी खाली हाथ लौट रहे मरीज

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जन औषधि केंद्र पर मरीजों की भीड़ मेडिकल कॉलेज में दवाओं की कमी की स्थिति बयां कर रही है। भीड़ इस कदर है कि केंद्र पर पहुंचने वाले मरीजों को भी कई बार जरूरत की दवाएं नहीं मिल पाती हैं। डाइक्लोफेनेक जेल ट्यूब, हड्डी की दवाएं ओमेपैराजोल, चोट का बीटाडीन, चर्म रोग से संबंधित दवाएं और बच्चों की दवाओं में नॉरोएक्ट, ओफ्लॉक्स-एमटी सहित खांसी में प्रयोग किए जाने वाले कफ सिरप की डिमांड के बाद भी मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी में उपलब्धता पूरी नहीं हो रही है।यही नहीं मानसिक रोग से संबंधित तो एक भी दवा उपलब्ध नहीं है। मरीज जब दवा काउंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें जन औषधि केंद्र का रास्ता बता दिया जाता है लेकिन विशेष बात यह है कि केंद्र पर उपरोक्त दवाएं नहीं हैं। मजबूरी में मरीज और तीमारदारों को अधिक कीमत पर निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।केस-1-चंदरमपुर खैराई गांव निवासी राम दुलारी अपने बेटे अवनीश के साथ हड्डी रोग विभाग में दिखाने आई थीं। हाथ टूटा होने पर डॉक्टर ने एक्सरे कराने के लिए कहा लेकिन मशीन दुरुस्त न होने से वह नहीं हो पाया। दर्द का डाइक्लोफेनेक जेल जेल और दवा ओमेपैराजोल नहीं मिल पाई। जन औषधि केंद्र पर भी दवा न मिलने से मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ी।केस-2-शहर निवासी रिंकू अपने बेटे अजान और अली को पेट में दर्द होने पर दिखाने लाए थे। डॉक्टरों ने दोनों के पर्चे पर तीन-तीन दवाएं लिखीं। फार्मेसी में दवाएं नहीं मिल पाईं। नॉरोएक्ट, ओफ्लॉक्स-एमटी समेत कई दवाएं बाहर के मेडिकल स्टोर से अधिक दाम पर खरीदनी पड़ी।एल्बेंडाजोल की गोली तक नहींमेडिकल कॉलेज का हाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग जो अभी कुछ दिन पहले बच्चों के पेट में कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल की खुराक स्कूलों और घरों में जा-जाकर खिला रहा था। वह दवा तक मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी में नहीं है। अस्पताल में तो काउंटर से मरीज के अभिभावक को जन औषधि केंद्र का रास्ता दिखा दिया गया लेकिन केंद्र पर भी दवा नहीं मिली। तीमारदार को मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी पड़ी।इन दिनों मरीज काफी बढ़ गए हैं। दवाओं की डिमांड की गई है। इसके लिए करीब 10 लाख रुपये का बजट भी दिया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों को फार्मेसी में ही सभी दवाएं मिल जाएं। -डॉ. जेबी गोगोई, प्रधानाचार्य