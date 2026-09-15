फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Shortage of medicines at the medical college; patients returning empty-handed from the Jan Aushadhi Kendra as well.

Hardoi News: मेडिकल कॉलेज में दवाओं की कमी, जन औषधी केंद्र से भी खाली हाथ लौट रहे मरीज

Tue, 15 Sep 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Shortage of medicines at the medical college; patients returning empty-handed from the Jan Aushadhi Kendra as well.
हरदोई। मेडिकल कॉलेज में दवाओं की कमी लगातार बनी हुई है। अस्पताल की फार्मेसी पर मरीजों को पर्चे पर लिखी सभी दवाएं नहीं मिल रही हैं। दर्द निवारक ट्यूब, आई ड्रॉप, खांसी के सिरप और खुजली दूर करने की दवाएं मौजूद ही नहीं हैं। मरीज और तीमारदार जन औषधि केंद्र पर दवाएं खरीद रहे हैं लेकिन वहां भी सभी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। मध्यम वर्गीय मरीजों को मेडिकल स्टोर पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। इससे उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
विज्ञापन


जन औषधि केंद्र पर मरीजों की भीड़ मेडिकल कॉलेज में दवाओं की कमी की स्थिति बयां कर रही है। भीड़ इस कदर है कि केंद्र पर पहुंचने वाले मरीजों को भी कई बार जरूरत की दवाएं नहीं मिल पाती हैं। डाइक्लोफेनेक जेल ट्यूब, हड्डी की दवाएं ओमेपैराजोल, चोट का बीटाडीन, चर्म रोग से संबंधित दवाएं और बच्चों की दवाओं में नॉरोएक्ट, ओफ्लॉक्स-एमटी सहित खांसी में प्रयोग किए जाने वाले कफ सिरप की डिमांड के बाद भी मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी में उपलब्धता पूरी नहीं हो रही है।
विज्ञापन

यही नहीं मानसिक रोग से संबंधित तो एक भी दवा उपलब्ध नहीं है। मरीज जब दवा काउंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें जन औषधि केंद्र का रास्ता बता दिया जाता है लेकिन विशेष बात यह है कि केंद्र पर उपरोक्त दवाएं नहीं हैं। मजबूरी में मरीज और तीमारदारों को अधिक कीमत पर निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




केस-1-
चंदरमपुर खैराई गांव निवासी राम दुलारी अपने बेटे अवनीश के साथ हड्डी रोग विभाग में दिखाने आई थीं। हाथ टूटा होने पर डॉक्टर ने एक्सरे कराने के लिए कहा लेकिन मशीन दुरुस्त न होने से वह नहीं हो पाया। दर्द का डाइक्लोफेनेक जेल जेल और दवा ओमेपैराजोल नहीं मिल पाई। जन औषधि केंद्र पर भी दवा न मिलने से मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ी।


केस-2-
शहर निवासी रिंकू अपने बेटे अजान और अली को पेट में दर्द होने पर दिखाने लाए थे। डॉक्टरों ने दोनों के पर्चे पर तीन-तीन दवाएं लिखीं। फार्मेसी में दवाएं नहीं मिल पाईं। नॉरोएक्ट, ओफ्लॉक्स-एमटी समेत कई दवाएं बाहर के मेडिकल स्टोर से अधिक दाम पर खरीदनी पड़ी।


एल्बेंडाजोल की गोली तक नहीं

मेडिकल कॉलेज का हाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग जो अभी कुछ दिन पहले बच्चों के पेट में कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल की खुराक स्कूलों और घरों में जा-जाकर खिला रहा था। वह दवा तक मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी में नहीं है। अस्पताल में तो काउंटर से मरीज के अभिभावक को जन औषधि केंद्र का रास्ता दिखा दिया गया लेकिन केंद्र पर भी दवा नहीं मिली। तीमारदार को मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी पड़ी।



इन दिनों मरीज काफी बढ़ गए हैं। दवाओं की डिमांड की गई है। इसके लिए करीब 10 लाख रुपये का बजट भी दिया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों को फार्मेसी में ही सभी दवाएं मिल जाएं। -डॉ. जेबी गोगोई, प्रधानाचार्य
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed