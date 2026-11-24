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इन सड़कों से सीधे दस से अधिक गांव और पुरवा जुड़ेंगे। इससे दस हजार से ज्यादा ग्रामीणों का सफर आसान होगा। सेमरिया जगन्नाथवासी, सगवारा, महुवा, कोलगदहिया, मुस्लिम पुरवा, रामपुर तरौहा, चतुर्वेदी पुरवा, छीबों नई बस्ती, बोझ और भटगवां के लोगों को कीचड़ और गड्ढों से छुटकारा मिलेगा। सबसे लंबी और सबसे महंगी सड़क छीबों नई बस्ती की है। राजापुर हटवा मार्ग से छीबों नई बस्ती तक 2.150 किलोमीटर सड़क पर 279.37 लाख खर्च होंगे। चित्रकूट-सतना के नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क भी बनेगी। दो किलोमीटर से छोटी सड़कों पर सीसी और बड़ी सड़कों पर डामरीकरण होगा।निविदा प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराए जाएंगे।- जितेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।