विज्ञापन





एक मोहल्ला निवासी विवाहिता ने बताया कि ससुरालीजनों ने पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया। रात होने के कारण वह मकान के पास ही नीम के पेड़ के नीचे छिपी रही। आरोप है कि सुबह चार बजे चचिया ससुर और पति वहां आ गए। इन लोगों ने उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह घटना की जानकारी यूपी 112 की पुलिस टीम को हुई। मौके पर पहुंची टीम ने विवाहिता के पति विपिन और चचिया ससुर ईश्वरचंद्र को हिरासत में ले लिया। कोतवाल अरविंद राय ने बताया कि पति विपिन समेत तीन के खिलाफ विवाहिता को पीटकर घर से निकालने का मामला दर्ज किया गया है। पति और चचिया ससुर पर महिला से अभद्रता के आरोप में भी मामला दर्ज हुआ है।

विज्ञापन

शाहाबाद। नगर के एक मोहल्ला निवासी विवाहिता ने ससुरालीजनों पर पीटकर घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। चचिया ससुर और पति पर दुष्कर्म करने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।