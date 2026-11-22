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बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के बारी निवासी राजपाल की पत्नी रोशनी (23) का मायका पाली थाना क्षेत्र के बैजूपुर गांव में है। वह भाई दूज पर मायके आई थीं। उनकी चचेरी बहन प्रांजुल की शादी 21 नवंबर को थी। इसलिए वह मायके में ही रुक गई थीं। रविवार काे प्रांजुल की विदाई के बाद वह अपने घर में मोबाइल चार्जिंग पर लगा रही थीं।इस दौरान करंट लगने से झुलस गईं। उनके मुंह से निकली चीख सुनकर पिता ब्रजकांत ने शोर मचाया तो चचेरा भाई भी वहां पहुंच गया। आनन फानन उन्हें सीएचसी ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिवार में पति और तीन साल का बेटा है। प्रभारी निरीक्षक विजय मिश्रा ने घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है।